Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Сирия: САА заняла Тель-Абьяд под Дамаском

Сирия: САА заняла Тель-Абьяд под Дамаском

23:47  6 Июня 2017
295

Сирия: САА заняла Тель-Абьяд под Дамаском

Дамаск, 6 июня. Сирийская правительственная армия захватила Тель-Абьяд на востоке авиабазы Думейр под Дамаском.

Об этом сообщают источники в Twitter. Отмечается, что бойцы САА подняли флаг Сирии. «Сирийская армия берет контроль над холмом к юго-востоку от аэропорта, сирийская флаг на вершине», — отмечает пользователь Military1.

«Армия захватила Тель-Абьяд и подняла сирийский флаг на вершине», — пишет юзер Watanisy‏.

#дамаск #саа
Алия Садыкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть