Сирия: САА заняла Тель-Абьяд под Дамаском

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 6 июня. Сирийская правительственная армия захватила Тель-Абьяд на востоке авиабазы Думейр под Дамаском.

Об этом сообщают источники в Twitter. Отмечается, что бойцы САА подняли флаг Сирии. «Сирийская армия берет контроль над холмом к юго-востоку от аэропорта, сирийская флаг на вершине», — отмечает пользователь Military1.

#عاجل

الجيش السوري يبسط سيطرته على تل العبد جنوب شرق مطار الضمير العسكري في ريف #دمشق ويرفع العلم السوري على قمته#الاعلام_الحربي_المركزي — الاعلام الحربي مركزي (@C_Military1) 6 июня 2017 г.

«Армия захватила Тель-Абьяд и подняла сирийский флаг на вершине», — пишет юзер Watanisy‏.