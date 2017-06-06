США призвали Россию поддержать санкции против Северной Кореи

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Вашингтон, 6 июня. Власти США призвали Россию поддержать давление, оказываемое мировым сообществом на Северную Корею. Как заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт, Белый дом рассчитывает, что Москва не будет возмещать Пхеньяну ущерб, причиненный усилением давления со стороны Китая.

Комментируя подписание некоего документа между Россией и КНДР по итогам визита северокорейской делегации в Москву, Науэрт заявила, что Госдеп рассматривает подобный шаг как «возмещение ущерба» Северной Корее Россией за санкции Китая.

«Мы просим Россию присоединиться к нам и вместе показать Северной Корее, что единственный путь к экономическому процветанию в будущем — это отказ от незаконных программ, которые подвергают опасности мир и безопасность», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства США.