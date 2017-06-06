Российские ученые создали для армии «плащи-невидимки»

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Москва, 6 июня. Российские ученые создали уникальные маскировочные материалы, которые помогут скрыть военнослужащих от разведки потенциального противника.

Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам встречи исследователей с «НИИ стали». Отмечается, что специалисты Саратовского государственного университета использовали технологию поверхностной нанообработки тканей. По мнению авторов проекта, в будущем маскировочные материалы получат широкое применение.

Технология наделяет любую ткань радиопоглощающими свойствами. Благодаря этому, бойцы становятся невидимыми для приборов разведки. Также нанообработка может быть использована для изготовления тканей с мембранным эффектом.

Ранее сообщалось, что российский спецназ оденут в инновационную форму.