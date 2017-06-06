Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин предупредил, что никто не переживет открытого конфликта между США и Россией

Путин предупредил, что никто не переживет открытого конфликта между США и Россией

23:17  6 Июня 2017
292

Путин предупредил, что никто не переживет открытого конфликта между США и Россией

Москва, 6 июня. Никто не сможет пережить открытый и масштабный конфликт между Россией и США. Об этом напомнил российский президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

На основе серии таких интервью, Стоун снял четырехсерийный документальный фильм о российском президенте. Он будет продемонстрирован в США на канале Showtime 12-15 июня.

Как заявил в ходе интервью российский президент, если бы противостояние между США и Россией перешло в горячую фазу, никто бы не пережил подобный военный конфликт.

 

 

#путин #стоун
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть