Путин предупредил, что никто не переживет открытого конфликта между США и Россией
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Москва, 6 июня. Никто не сможет пережить открытый и масштабный конфликт между Россией и США. Об этом напомнил российский президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
На основе серии таких интервью, Стоун снял четырехсерийный документальный фильм о российском президенте. Он будет продемонстрирован в США на канале Showtime 12-15 июня.
Как заявил в ходе интервью российский президент, если бы противостояние между США и Россией перешло в горячую фазу, никто бы не пережил подобный военный конфликт.
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