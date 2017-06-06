Огромная фигура Терезы Мэй с непристойным жестом появилась в Великобритании

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Лондон, 6 июня. Гигантская фигура премьера Великобритании Терезы Мэй, показывающей непристойный жест Европе, появилась на Белых скалах Дувра.

Как пишет Reuters, фигуру установили неизвестные строители. При этом авторы одели лидера в юбку цветов британского флага. Пальцы рук политика сложены в форме латинской буквы V. Кисть смотрит тыльной стороной вперед. Как пишет издание, такой жест в Великобритании считается оскорбительным.

Гигантская фигура Терезы Мэй показала Европе непристойный жест pic.twitter.com/MjdTyQ00qt — Виталий Беляев (@russianpolice02) 6 июня 2017 г.

Напомним, по результатам референдума, прошедшего 23 июня 2016 года, в Великобритании было принято решение о выходе из Брексита.