Огромная фигура Терезы Мэй с непристойным жестом появилась в Великобритании
Лондон, 6 июня. Гигантская фигура премьера Великобритании Терезы Мэй, показывающей непристойный жест Европе, появилась на Белых скалах Дувра.
Как пишет Reuters, фигуру установили неизвестные строители. При этом авторы одели лидера в юбку цветов британского флага. Пальцы рук политика сложены в форме латинской буквы V. Кисть смотрит тыльной стороной вперед. Как пишет издание, такой жест в Великобритании считается оскорбительным.
Гигантская фигура Терезы Мэй показала Европе непристойный жест pic.twitter.com/MjdTyQ00qt— Виталий Беляев (@russianpolice02) 6 июня 2017 г.
Напомним, по результатам референдума, прошедшего 23 июня 2016 года, в Великобритании было принято решение о выходе из Брексита.