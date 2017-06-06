Косачев: Обвинения США против РФ в госперевороте в Черногории голословны

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Москва, 6 июня. Обвинения Вашингтона против России в организации государственного переворота в Черногории голословны, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Сенатор назвал заявление США «типичной спецоперацией американцев по обеспечению трансатлантического боевого духа и солидарности через муссирование темы российской угрозы». По мнению Косачева, все претензии Вашингтона бездоказательны.

Политик также напомнил, что Черногория стала членом НАТО и при этом уступила часть своего суверенитета Вашингтону и Брюсселю.

Ранее Госдеп США обвинил Россию в подготовке госпереворота в Черногории.