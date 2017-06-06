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Весь мир
Эксперт об авиаударах коалиции: так США «борются» с ИГ, обстреливая армию Сирии

Эксперт об авиаударах коалиции: так США «борются» с ИГ, обстреливая армию Сирии

23:07  6 Июня 2017  /обновлено: 23:16  06 Июня 2017
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Эксперт: Ударами ВВС коалиции по сирийской армии пользуются только террористы   

Соединенные Штаты никогда не признаются, для чего ВВС руководимой ими международной коалиции на самом деле наносят удары по сирийским правительственным силам. Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей выразил военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Комментируя новые авиаудары по позициям Сирийской Арабской Армии (САА) в районе Ат-Танфа, эксперт отметил, что истинные причины действий Вашингтона сокрыты от публичных заявлений. Однако эксперт не стал отрицать, что Вашингтон в сирийском конфликте играет в своих интересах, которые предпочитает не озвучивать.

«Нам, конечно, необходимо знать все обстоятельства авиаудара ВВС коалиции. Но надо понимать: обычно они стараются скрыть истинную причину своих действий – поддержку боевиков, срыв наступления сирийской армии, внести некий хаос в понимание политических отношений. И, к великому сожалению, истинные причины нанесения авиаудара мы вряд ли узнаем».

Эксперт: Ударами ВВС коалиции по сирийской армии пользуются только террористы   

Кроме того, подчеркнул Андрей Кошкин, такими авиаударами пользуются в первую очередь боевики, которые де-факто координируют действия с ВВС коалиции. Возникает в этой связи вопрос – как ВВС коалиции может бороться с терроризмом, когда боевики запрещенных террористических группировок «Исламское государство»* и «Джабхат ан-Нусра»* (обе запрещены в РФ) пользуются «дарами» коалиции.

«Такие удары по правительственным войскам вызывают недоумение. Как только наносится такой удар – незамедлительно активизируются боевые действия со стороны боевиков, особенно среди террористических формирований типа ИГ* или «Джабхат ан-Нусра»*. Это вызывает недопонимание – неужели такие удары могут координироваться с боевиками, которые используют такое преимущество?»

Напомним, вечером 6 июня коалиция под руководством США, ведущая военные действия на территории Ирака и Сирии, нанесла удар по правительственным войскам в САР. Как сообщило командование коалиции, их силы действовали «в интересах самозащиты» и не намерены воевать с сирийской армией. По данным коалиции, группировка сил САА в районе авиаудара состояла из 60 военных, артиллерии и средств противовоздушной обороны.

* Организация запрещена на территории РФ.

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Николай Шендарёв
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