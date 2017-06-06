Эксперт об авиаударах коалиции: так США «борются» с ИГ, обстреливая армию Сирии

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Соединенные Штаты никогда не признаются, для чего ВВС руководимой ими международной коалиции на самом деле наносят удары по сирийским правительственным силам. Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей выразил военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Комментируя новые авиаудары по позициям Сирийской Арабской Армии (САА) в районе Ат-Танфа, эксперт отметил, что истинные причины действий Вашингтона сокрыты от публичных заявлений. Однако эксперт не стал отрицать, что Вашингтон в сирийском конфликте играет в своих интересах, которые предпочитает не озвучивать.

«Нам, конечно, необходимо знать все обстоятельства авиаудара ВВС коалиции. Но надо понимать: обычно они стараются скрыть истинную причину своих действий – поддержку боевиков, срыв наступления сирийской армии, внести некий хаос в понимание политических отношений. И, к великому сожалению, истинные причины нанесения авиаудара мы вряд ли узнаем».

Кроме того, подчеркнул Андрей Кошкин, такими авиаударами пользуются в первую очередь боевики, которые де-факто координируют действия с ВВС коалиции. Возникает в этой связи вопрос – как ВВС коалиции может бороться с терроризмом, когда боевики запрещенных террористических группировок «Исламское государство»* и «Джабхат ан-Нусра»* (обе запрещены в РФ) пользуются «дарами» коалиции.

«Такие удары по правительственным войскам вызывают недоумение. Как только наносится такой удар – незамедлительно активизируются боевые действия со стороны боевиков, особенно среди террористических формирований типа ИГ* или «Джабхат ан-Нусра»*. Это вызывает недопонимание – неужели такие удары могут координироваться с боевиками, которые используют такое преимущество?»

Напомним, вечером 6 июня коалиция под руководством США, ведущая военные действия на территории Ирака и Сирии, нанесла удар по правительственным войскам в САР. Как сообщило командование коалиции, их силы действовали «в интересах самозащиты» и не намерены воевать с сирийской армией. По данным коалиции, группировка сил САА в районе авиаудара состояла из 60 военных, артиллерии и средств противовоздушной обороны.

* Организация запрещена на территории РФ.