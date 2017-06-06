Сирия: Клинцевич назвал удар коалиции по силам САА началом открытого конфликта

В Избранное

Скопировать

Москва, 6 июня. Удар сил возглавляемой США коалиции по проправительственным войскам в Сирии является началом открытого военного конфликта. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, добавив, что России потребует созыва внеочередного заседания Совбеза ООН.

«Удар, нанесённый коалицией во главе с США, — это прямое вступление коалиции в открытый военный конфликт в Сирии. Это акт агрессии, Россия немедленно поставит вопрос о внеочередном созыве Совбеза ООН», — заявил Клинцевич.

Он подчеркнул, что данный инцидент не являлся ошибкой, а представлял собой целенаправленную акцию, задачей которой было ослабить наступление проправительственных сил.

Напомним, что коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в районе сирийского Ат-Танфа.