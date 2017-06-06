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Политика
Косачев: Желание коалиции во главе США «защищаться» от САА изумляет

Косачев: Желание коалиции во главе США «защищаться» от САА изумляет

22:45  6 Июня 2017
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Косачев: Желание коалиции во главе США «защищаться» от САА изумляет

Москва, 6 июня. Желание коалиции во главе США «защищаться» от правительственных войск Сирии вызывает изумление, заявил руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По мнению политика, еще больший шок вызывает то, что американские военные при этом находятся на территории этого суверенного государства.

Сенатор отметил, что на данный момент нет окончательной информации по району боестолкновения, по хронологии событий и по масштабам инцидента. Оценку должны дать эксперты: военные и дипломаты и только потом – политики. Косачев также подчеркнул, что коалиция не имеет прав на такие действия, и термин «защита» здесь неуместен и неприменим.

Ранее сообщалось, что двое военнослужащих САА погибли в результате авиаудара США. 

#сирия #косачев
Алия Садыкова
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