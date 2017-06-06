Счетная палата назвала страну, задолжавшую России $1 млрд

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Москва, 6 июня. Венесуэла не исполнила условия реструктуризации ее долга перед Россией, из-за чего бюджет недополучит 54 млрд рублей.

Об этом свидетельствуют поправки Счетной палаты к бюджету 2017 года. По данным ведомства, эта сумма по текущему курсу поставляет около 1 млрд долларов.

В сентябре 2016 года Россия и Венесуэла договорились о реструктуризации общей венесуэльской задолженности на 2,84 млрд долларов. Напомним, РФ разрешила отсрочить выплаты на 0,53 млрд долларов до 2019–2021 годов. Остальной долг в размере 2,2 млрд долларов страна должна была отдать Москве в течение пяти лет начиная с 31 марта 2017 года.