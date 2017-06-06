Ученые рассказали о влиянии черного и белого хлеба на организм человека

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Москва, 6 июня. Израильские ученые провели исследование о влиянии белого и черного хлеба на здоровье человека. Об этом сообщает научный журнал Cell Metabolism.

Ученые сформировали группу из 20 добровольцев, половина из которых согласилась употреблять в пищу черный хлеб, а остальные – белый. При этом хлеб составлял 25% рациона для всех участников эксперимента, а остальная часть диеты складывалась из обычных продуктов. Спустя некоторое время группы менялись местами.

После завершения эксперимента ученые выяснили, что белый и черный хлеб почти одинаково влияют на организм человека. При этом все мучные изделия не оказывают негативного влияния на обмене веществ.

Ранее стало известно, что американские ученые случайно открыли антитело, которое присоединяется к иммунным клеткам и заставляет их атаковать раковую опухоль. Благодаря этому открытию в ближайшем будущем может появиться лекарство от рака, передает «Утро.Ру».