Украинский лайнер «Генерал Ватутин» прошел пограничный контроль в РФ
В Избранное
Москва, 6 июня. Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» прошел пограничный контроль в РФ. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.
Согласно предварительным данным, «Генерал Ватутин» прибудет в порт Ростова-на-Дону 7 июня.
«Через 40 минут начнется лоцманская проводка теплохода к выходу в Азовское море», — пояснил он ТАСС.
Как отметили в ведомстве, корабль купила российская компания.
Напомним, ранее стало известно том, что украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» покинул Киев.
Комментарии