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Россия
Украинский лайнер «Генерал Ватутин» прошел пограничный контроль в РФ

Украинский лайнер «Генерал Ватутин» прошел пограничный контроль в РФ

22:32  6 Июня 2017
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Украинский лайнер «Генерал Ватутин» прошел пограничный контроль в РФ

Москва, 6 июня. Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» прошел пограничный контроль в РФ. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.

Согласно предварительным данным, «Генерал Ватутин» прибудет в порт Ростова-на-Дону 7 июня.

«Через 40 минут начнется лоцманская проводка теплохода к выходу в Азовское море», — пояснил он ТАСС.

Как отметили в ведомстве, корабль купила российская компания.

Напомним, ранее стало известно том, что украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» покинул Киев.

#ватунин
Алексей Громов
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