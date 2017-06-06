Украинский лайнер «Генерал Ватутин» прошел пограничный контроль в РФ

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Москва, 6 июня. Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» прошел пограничный контроль в РФ. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.

Согласно предварительным данным, «Генерал Ватутин» прибудет в порт Ростова-на-Дону 7 июня.

«Через 40 минут начнется лоцманская проводка теплохода к выходу в Азовское море», — пояснил он ТАСС.

Как отметили в ведомстве, корабль купила российская компания.

Напомним, ранее стало известно том, что украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» покинул Киев.