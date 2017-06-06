В Госдепе рассказали, как США построят сотрудничество с Россией

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Вашингтон, 6 июня. Соединенные Штаты Америки определят области, в которых будут сотрудничать с Москвой. Об этом заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

В первую очередь это коснется вопросов борьбы с терроризмом. Как отметила Науэрт, Белый дом выявит направления, представляющие взаимный интерес. Также она добавила, что Вашингтон будет отстаивать свои интересы в тех областях, где есть разногласия с Россией.

Напомним, ранее Госдеп США обвинил Россию в подготовке госпереворота в Черногории.