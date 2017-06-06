Белый дом: Трамп был проинформирован об ударе коалиции США по сирийским силам

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Вашингтон, 6 июня. Президент США Дональд Трамп был проинформирован об авиаударе международной коалиции по колонне сирийских проправительственных сил в Ат-Танфе. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США во вторник нанесла удар по проправительственным силам в Сирии в районе Ат-Танфа. В результате авиаудара погибли 60 сирийских военных.