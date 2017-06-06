Полиция во Франции проводит обыск в доме напавшего на полицейских

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Париж, 6 июня. Полиция во Франции проводит обыск по месту жительства напавшего на полицейских у собора Парижской Богоматери.

Как сообщает Parisien, полиция проверяет дом в городе Сержи-Понтуаз в департаменте Валь-д'Уаз на севере центральной части страны.

Напомним, во вторник мужчина, вооруженный молотком, попытался напасть на страж порядка у собора Парижской Богоматери. Полиция открыла по неизвестному огонь. Нарушитель получил ранение и был госпитализирован. В результате инцидента также пострадал полицейский. Ранее напавший на полицейских в Париже заявил о связях с ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация).

* Организация запрещена на территории РФ.