Более 20 человек отравились шавермой в Ростовской области

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Ростов-на-Дону, 6 июня. Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области выясняют обстоятельства массового отравления в Новочеркасске. Об этом во вторник сообщили официальные представители областного управления СК Российской Федерации.

Согласно предварительным данным, 5–6 июня в инфекционную больницу Новочеркасска были доставлены 22 человека. Как отметили следователи, пострадавшие покупали шаверму в одном и том же месте.

Как ранее сообщал телеканал «360», пять детей в Чите отравились конфетами.