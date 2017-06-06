МИД Украины направил России ноту протеста после визита Матвиенко в Крым

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Киев, 6 июня. МИД Украины направило ноту протеста в связи с посещением спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко Крыма. Об этом заявили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

По версии Киева, визит Матвиенко на полуостров «является откровенным пренебрежением» государственным суверенитетом Украины со стороны Москвы.

В связи с этим МИД России была направлена нота протеста, добавили в ведомстве.