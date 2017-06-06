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Россия
Памфилова пообещала упростить процедуру голосования на следующих выборах в Госдуму

Памфилова пообещала упростить процедуру голосования на следующих выборах в Госдуму

21:49  6 Июня 2017
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Памфилова пообещала упростить процедуру голосования на следующих выборах в Госдуму

Москва, 6 июня. Следующие парламентские выборы в России пройдут с использованием нововведений, которые максимально упростят систему голосования. Об этом рассказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

По ее словам, новинки будут введены в строй уже к 2021 году, когда пройдут очередные выборы в Государственную думу.

Также она добавила, что принятые ранее поправки избирательное законодательство будут испытаны во время выборов. В случае необходимости, в них будут внесены корректировки.

«Может быть, придется по каким-то параметрам еще откорректировать закон, какие-то внести там штрихи в закон о выборах президента», – предположила она.

Напомним, что 1 июня российский президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в законодательство о порядке голосования на выборах и референдумах.

 

#памфилова
Антон Зарубин
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