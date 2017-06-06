Лавров объяснил, почему Путин отказался вводить жесткие меры против Молдавии

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Калининград, 6 июня. Решение Молдавии о высылке российских дипломатов инспирировано извне. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По словам дипломата, Москва могла ввести ограничения на работу молдавских мигрантов. Однако президент РФ Владимир Путин не стал этого делать.

«Он общался с президентом Молдовы Игорем Додоном в Санкт-Петербурге, и они достигли такой договоренности», — подчеркнул Лавров.

Ранее стало известно о том, что президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал действия МИД страны.