Госдеп США обвинил Россию в подготовке госпереворота в Черногории

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Вашингтон, 6 июня. Представитель государственного департамента США заявил, что Россия планировала совершить в Черногории государственный переворот, однако об этом были вовремя проинформированы партнеры по НАТО. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джон Хефферн.

По его словам, Россия использовала «все имеющиеся ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории», и не допустить вступления в НАТО. Кроме того, представитель госдепа обвинил Москву в попытке организовать государственный переворот в Черногории.