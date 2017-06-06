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Политика
Госдеп обвинил Россию в попытке помешать вхождению Черногории в НАТО

Госдеп обвинил Россию в попытке помешать вхождению Черногории в НАТО

21:48  6 Июня 2017
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Госдеп обвинил Россию в попытке помешать вхождению Черногории в НАТО

Вашингтон, 6 июня. Помощник госсекретаря США Джон Хефферн заявил, что Россия якобы пыталась вмешаться в выборы в Черногории, чтобы помешать ее вхождению в НАТО.

По его словам, Москва использовала для этого «все имеющиеся ресурсы». «Я считаю, явной целью этой кампании было изменение движения Черногории по вступлению в НАТО», — полагает Хефферн.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения о вмешательстве в выборы в Черногории нечистоплотными.

#россия #нато #госдеп #черногория
Катерина Михайлиди
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