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Москва, 6 июня. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также обсудили итоги заседания двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая состоялась в апреле.

Кроме того, была затронута международная проблематика. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования конфликтных ситуаций политико-дипломатическими методами.