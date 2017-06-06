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Политика
Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара

Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара

21:37  6 Июня 2017
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Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара

Москва, 6 июня. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также обсудили итоги заседания двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая состоялась в апреле.

Кроме того, была затронута международная проблематика. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования конфликтных ситуаций политико-дипломатическими методами.

#путин #россия #катар
Алексей Громов
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