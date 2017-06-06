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Сирия, 6 июня. САА продвинулась в районе города Хош Аль-Давахира на северо-востоке от Дамаска. ВВС коалиции нанесли удар по проасадовским отрядам в Хомсе. Боевики ССА** создали новый военный штаб для борьбы с курдами в провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла ракетный удар по позициям боевиков в деревнях Отая и Хош Аль-Салхия в районе Восточной Гуты; продвинулась до окраины кладбища и городской мечети в районе города Хош Аль-Давахира на северо-востоке от Дамаска; наносит авиаудары по позициям боевиков в районе населенного пункта Гараз к северу от Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): казнило несколько своих командиров за шпионаж в пользу ССА в Даръа; сорвало воздушную операцию ВВС западной коалиции на юге Ракки.

Сирийская свободная армия (ССА): создала новый военный штаб «Ахл Аль-Дияр» для борьбы с курдами в городах Таль Рифъат, Дер Джамаль, Мараназ и Аль-Шейх Изза; потеряла одного из командиров в боях под Даръа.

Международная коалиция: разбомбила две машины ИГ* в Ракке; ликвидировала высокопоставленного командира ИГ и четверых его помощников западнее Мосула; нанесла удар по проправительственным отрядам на юго-востоке Хомса.

Провинция Дамаск

Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** арестовали одного из медиа-активистов Абу Ахмада Айюба в Восточной Гуте Дамаска, сообщает информагентство Al Manar News. Напомним, ранее в городе Дума произошел митинг против арестов гражданских активистов боевиками «Армии ислама».

На северо-западе Дамаска не прекращаются столкновения между правительственными войсками и радикалами вооруженной оппозиции. Сирийская армия нанесла ракетный удар по позициям боевиков в деревнях Отая и Хош Аль-Салхия в районе Восточной Гуты, передает Twitter-канал (Haq_News_Agency). Согласно военному источнику AMN, армии САР удалось отрезать маршрут снабжения населенных пунктов Талль Фарзат и Аль-Нашабия. Кроме того, в районе города Хош Аль-Давахира военнослужащие сирийской армии в результате ожесточенных столкновений продвинулись до окраины кладбища и главной городской мечети.

Провинция Алеппо

Ряд бригад Сирийской свободной армии (ССА) на севере провинции Алеппо создали новый военный штаб «Ахл Аль-Дияр» для борьбы с курдскими отрядами Сирийской демократической армии**** (SDF) и YPG в районах городов Таль Рифъат, Дер Джамаль, Мараназ и Аль-Шейх Изза. Боевики утверждают, что это их ответ курдам на то, что те выгнали местных жителей из своих домов и деревень с целью использования гражданских объектов в военных целях.

Противостояние курдских сил и «свободной армии» вместе с турецкими войсками длится уже долгое время. Радикалы ССА постоянно атакуют опорные пункты SDF и YPG, несмотря на официальное завершение операции «Щит Евфрата», которая была направлена на оттеснение курдов от сирийско-турецкой границы.

Провинция Хомс

Сирийская армия сегодня успешно отразила новую атаку террористов ИГ в восточной части провинции Хомс вблизи крупных газовых месторождений в районе Пальмиры. Согласно военному источнику информагентства Al Masdar News, правительственные войска уничтожили по меньшей мере пятерых боевиков «Исламского государства», а также захватили большое количество оружия и боеприпасов радикалов.

Армия САР продолжает широкомасштабное наступление к востоку от Пальмиры. Ранее сирийская армия заняла ряд территорий в районе трассы Пальмира — Дейр эз-Зор, тем самым несколько приблизившись к нефтяному полю Арак.

Террористы ИГ тем временем перебрасывают все больше боевиков к своему главному оплоту в регионе — городу Ас-Сухна, последней крупной преграды на пути в Дейр эз-Зор.

Между тем, как сообщает информационный портал Al Manar News, боевики антиправительственной группировки «Ахмад Аль-Абдо» и формирования «Джейш Усуд Аль-Шаркия» заявили о начале операции под названием «Земля наша», направленной против правительственных войск на территории Сирийской пустыни в юго-восточной части провинции.

В районе пограничного поста «Ат-Танф» авиацией международной коалиции во главе с США был нанесен новый удар по проправительственным отрядам. Коалиционное командование заявило, что бомбардировка была проведена исключительно в целях самозащиты.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются ожесточенные бои между «Исламским государством»* и Сирийской арабской армией (САА). Радикалы ИГ пытаются прорвать оборону правительственных сил. Обе стороны уже потеряли десятки бойцов убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось о том, что было уничтожено не менее 50 боевиков. Информационное агентство Al Masdar News добавляет, что еще около десяти радикалов получили ранения. Кроме того, террористы ИГ потеряли одного из своих лучших полевых командиров. Бельгийский гражданин Абу Омар Аль-Белькики, также известный как Абу Талха Аль-Аскари, был одним из самых влиятельных военных деятелей «Исламского государства». Он отвечал за планирование террористических актов в Европе и подготовку новых бойцов ИГ.

Провинция Даръа

Боевики группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» казнили нескольких своих бывших командиров за шпионаж в пользу ССА. Среди казненных — Абу Убейда Кахтан, Надер Аль-Касим и Халед Джамаль Аль-Бариди, передает информагентство Al Manar News. Напомним, отряды формирования подчиняются «Исламскому государству» и базируются в юго-западной части провинции Даръа.

Тем временем продолжаются столкновения между армией Башара Асада и исламистами вооруженной оппозиции в окрестностях столицы региона. Согласно данным Al Manar News, в ходе боев был уничтожен Халдун Мухаммад Аль-Бакр, полевой командир «свободной армии».

ВВС Сирии продолжают наносить авиаудары по позициям боевиков в районе населенного пункта Гараз к северу от Даръа, передает Twitter-канал (Haq_News_Agency).

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб прогремели два взрыва. Как сообщает информационный портал Aleppo Media Center, первое самодельное взрывное устройство было активировано на трассе недалеко от административного центра региона, в результате чего трое мирных жителей погибли.

Второе СВУ взорвалось у центральной тюрьмы. Два человека из числа гражданского населения погибли на месте, передает военный источник в социальной сети Twitter (AlDorarAlShamia).

Ни одна из террористических группировок на данный момент не взяла на себя ответственность за организацию взрывов. Тем не менее, как ранее сообщало информагентство Al Masdar News, на территории региона действуют сотни «спящих ячеек» «Исламского государства», которые уже совершали теракты на территории провинции. Кроме того, постоянные вооруженные стычки, в результате которых нередко страдают местные жители, происходят и в рядах вооруженной оппозиции.

Провинция Ракка

«Демократическая армия» при поддержке курдских отрядов YPG и ВВС коалиции продолжает крупномасштабное наступление на Ракку. Военные самолеты западной коалиции во главе с США ударили по двум машинам «Исламского государства» возле мечети Аль-Нур и в квартале Аль-Джамили, передает местный Twitter-канал (Raqqa_SL).

Сообщается, что боевики ИГ сорвали воздушную миссию коалиции на юге Ракки. Никаких подробностей инцидента военный источник в Twitter (markito0171), тем не менее, не приводит.

Напомним, недавно курды взяли под контроль четыре населенных пункта вблизи административного центра региона. Сейчас силы кампании «Гнев Евфрата» ведут бои с ИГИЛ в черте города Ракка – в районе Аль-Машалаб.

Ирак

Неизвестные боевики обстреляли продовольственный магазин в поселении Аль-Нахраван к юго-востоку от Багдада. В результате вооруженного нападения один человек получил ранения, передает информационный портал Al Sumaria News. Столица Ирака уже не в первый раз становится объектом атаки. Здесь террористы «Исламского государства» нередко устраивают теракты и нападения на гражданских лиц и федеральную полицию. Предполагается, что за этим налетом также стоят боевики ИГ.

Между тем коалиционная авиация продолжает наносить удары по опорным пунктам радикалов ИГИЛ западнее Мосула. В результате одной из последних бомбардировок, проведенной ВВС коалиции в районе Талль-Афара, был ликвидирован высокопоставленный командир ИГ и четверо его помощников. Об этом сообщает информационное агентство Iraqi News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)