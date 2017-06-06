Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
ВВС США задумались о подготовке к «звездным войнам»

ВВС США задумались о подготовке к «звездным войнам»

21:47  6 Июня 2017
154

ВВС США задумались о подготовке к «звездным войнам»

Вашингтон, 6 июня. Космическое пространство может стать полем боя в грядущих конфликтах. Об этом заявил начальник штаба Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Дэвид Голдфин.

«Мы должны ожидать того, что война любого типа распространится на космос в любом грядущем конфликте. Мы должны подумать и подготовиться», — отметил он.

Напомним, заместитель главы Стратегического командования Вооруженных сил США Чарлз Ричард сомневается в том, что космос можно считать мирным.

#сша
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть