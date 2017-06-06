ВВС США задумались о подготовке к «звездным войнам»

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Вашингтон, 6 июня. Космическое пространство может стать полем боя в грядущих конфликтах. Об этом заявил начальник штаба Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Дэвид Голдфин.

«Мы должны ожидать того, что война любого типа распространится на космос в любом грядущем конфликте. Мы должны подумать и подготовиться», — отметил он.

.@SecAFOfficial: We must expect war of any kind will extend into space in any future conflict. We have to think & prepare for it. #SASC — U.S. Air Force (@usairforce) June 6, 2017

Напомним, заместитель главы Стратегического командования Вооруженных сил США Чарлз Ричард сомневается в том, что космос можно считать мирным.