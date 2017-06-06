Порошенко подписал закон о языковых квотах на телевидении

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Киев, 6 июня. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий 75% квоту для общефедеральных каналов на телепередачи и фильмы на украинском языке. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Кроме того, Порошенко поблагодарил представителей украинских СМИ за предложения об установлении квот для украинского языка. По словам украинского президента, народные депутаты провели «блестящую» работу.

Закон о языковых квотах был принят 23 мая Верховной радой Украины. По мнению украинских властей, данная мера позволит популяризовать украинский язык в стране. Оппозиция полагает, что подобная инициатива лишь усилит раскол в обществе.