Тверской стрелок сознался в убийстве девяти человек

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Тверь, 6 июня. Подозреваемый в убийстве девяти человек в Тверской области Сергей Егоров признал свою вину. Об этом сообщила его адвокат Екатерина Степанова.

По ее словам, в момент совершения преступления мужчина был сильно пьян — перед этим он выпил около 2 л водки, которая возможно, была контрафактной и, к тому же, смешана с пивом. Степанова рассказала, что конфликт между подозреваемыми и его жертвами возник из-за спора о службе в армии — Егорову не поверили, что он служил в ВДВ. Мужчина не собирался никого убивать и произошедшее помнит смутно.

Ранее адвокат сообщила, что ее подзащитный не хочет жить и при задержании просил полицейских убить его. «Когда полицейские его задержали, он попросил застрелить его, поскольку стал осознавать, что натворил», — сказала она.

Степанова добавила, что в Редкине, где произошла трагедия, Егоров был известен. Каждый год он приезжал отдыхать в поселок с женой, дочкой и матерью. На данный момент подозреваемый разведен. При этом мужчина действительно не служил в ВДВ — он проходил службу в войсках ПВО в ГДР, сообщает RT.

Напомним, убийство было совершено 4 июня. Между Егоровым и его жертвами во время застолья произошел конфликт. Тогда мужчина взял из дома ружье и расстрелял своих знакомых. Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста, сообщает Ura.ru.