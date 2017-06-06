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Политика
Глава МИД Катара заявил, что его страна не претендует на статус супердержавы

Глава МИД Катара заявил, что его страна не претендует на статус супердержавы

21:13  6 Июня 2017
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Глава МИД Катара заявил, что его страна не претендует на статус супердержавы

Москва, 6 июня. Министр иностранных дел Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани заявил, что его страна не претендует на звание супердержавы ближневосточного региона. Об этом глава МИД Катара заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

Ранее Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

Аль Тани пояснил, что Катар не рассматривает конфронтацию с соседями как способ решения внешнеполитических проблем, отметив, что все разногласия должны решаться за столом переговоров.

«Мы не сверхдержава здесь, мы не верим в решение проблем путем конфронтации. Мы намерены сесть за стол переговоров», — отметил Аль Тани.

Он также добавил, что Катар не финансирует терроризм, а борется с ним и «защищает весь мир от потенциальных террористов».

#катар
Алексей Громов
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