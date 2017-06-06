МИД Белоруссии вызвал посла Литвы из-за заявлений Грибаускайте

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Минск, 6 июня. Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало объяснений от Вильнюса в связи с последними высказываниями президента Литвы Дали Грибаускайте.

Согласно предварительным данным, в белорусский МИД был вызван посол Литвы.

«Белорусская сторона потребовала объяснений в связи с обвинениями Белоруссии в угрозе для стран Балтии и Польши, прозвучавшими из уст главы литовского государства», — отметили в ведомстве.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о том, что существование России и Белоруссии якобы является угрозой для Прибалтики.