Путин обсудил с президентом Египта обстановку на Ближнем Востоке

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Москва, 6 июня. Российский президент Владимир Путин обсудил со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, главы обоих государств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также кризисные ситуации, сложившиеся на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Путин и ас-Сиси договорились о продолжении контактов.



