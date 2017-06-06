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Политика
Путин обсудил с президентом Египта обстановку на Ближнем Востоке

Путин обсудил с президентом Египта обстановку на Ближнем Востоке

21:07  6 Июня 2017
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Путин обсудил с президентом Египта обстановку на Ближнем Востоке

Москва, 6 июня. Российский президент Владимир Путин обсудил со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, главы обоих государств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также кризисные ситуации, сложившиеся на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Путин и ас-Сиси договорились о продолжении контактов.


 

 

#путин #ас-сиси
Антон Зарубин
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