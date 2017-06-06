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Политика
Пентагон подтвердил перехват американского B-52 истребителем Су-27 ВКС РФ

Пентагон подтвердил перехват американского B-52 истребителем Су-27 ВКС РФ

21:12  6 Июня 2017
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Пентагон подтвердил перехват американского B-52 истребителем Су-27 ВКС РФ

Москва, 6 июня. Пентагон подтвердил сообщение Минобороны РФ о перехвате над Балтийским морем американского бомбардировщика B-52 истребителем Су-27 ВКС РФ.

Официальный представитель оборонного ведомства США Джефф Дэвис заявил, что B-52 в момент перехвата выполнял «обычную миссию» в международном воздушном пространстве над Балтикой.

Он отметил, что подавляющее большинство перехватов ВСК РФ выполнены безопасно и профессионально.

#вкс рф #пентагон #су-27 #дэвис #b-52
Катерина Михайлиди
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