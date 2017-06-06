Пентагон подтвердил перехват американского B-52 истребителем Су-27 ВКС РФ

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Москва, 6 июня. Пентагон подтвердил сообщение Минобороны РФ о перехвате над Балтийским морем американского бомбардировщика B-52 истребителем Су-27 ВКС РФ.

Официальный представитель оборонного ведомства США Джефф Дэвис заявил, что B-52 в момент перехвата выполнял «обычную миссию» в международном воздушном пространстве над Балтикой.

Он отметил, что подавляющее большинство перехватов ВСК РФ выполнены безопасно и профессионально.