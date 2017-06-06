Сирия сегодня: война боевиков в Идлибе, бои за Хаму, спецоперация САА против ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 6 июня. Правительственные войска нанесли ряд успешных ударов по позициям ИГ* в провинции Хама, бойцы САА атаковали ИГИЛ* в городе Дейр эз-Зор, война вооруженных группировок разворачивается в Идлибе. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Удары по позициям ИГ в Хаме

Бойцы армии Башара Асада при содействии союзных сил ликвидировали десятки боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) к востоку от города Саламия в провинции Хама в рамках начатой на прошлой неделе военной операции, сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным военного источника, ВВС Сирии и наземные силы нанесли множественные удары по командным пунктам и путям передвижения экстремистов ИГИЛ в окрестностях Саламии: Максар Аш-Шимали, Джана Аль-Альбави, Табара Ад-Дибе, Максар Аль-Дженуби, Абу Аль-Аз, Абу-Хбейлят, Абу Ханая и Аль-Баргусия. Боевики понесли тяжелый урон в живой силе.

Спецоперация в Дейр эз-Зоре

В городе Дейр эз-Зор военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) уничтожили десятки террористов ИГ и принадлежащий им БТР во время очередной попытки вооруженных радикалов атаковать жилые кварталы и позиции САА на юге города.

Боевики уничтожают друг друга в Идлибе

Провинция Идлиб, что на северо-западе Сирии, продолжает оставаться местом, которое вряд ли можно назвать безопасным, пишет аналитик ливанского информагентства Al-Masdar.

Принадлежащий боевикам коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (преимущественно состоит из боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»), оснащенный крупнокалиберным пулеметом автомобиль подорвался во время движения по шоссе в западной части города. В результате взрыва были уничтожены три боевика коалиции.

Также сообщается, что несколько дней назад аналогичное происшествие случилось с боевиками группировки «Файлак аш-Шам»: были нейтрализованы шестеро боевиков. Лидеры бандформирования обвинили во всем коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам».

Отмечается, что последнее нападение в Идлибе может быть возмездием «Файла каш-Шам», поскольку в последнее время между группами растет напряжение из-за поддержки «Файлака» Турцией.

Турция не первый раз вмешивается в события в Сирии. Турецких властей очень беспокоят курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF), которые вышли к Ракке и нацелены на уничтожение ИГ. Как ранее сообщала «Лента.ру», премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкая армия вполне может вмешаться в битву за Ракку, если интересы Анкары будут «ущемлены».

* Организация запрещена на территории РФ.