Напавший на полицейских в Париже заявил о связях с ИГИЛ

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Париж, 6 июня. Мужчина, напавший на полицейский патруль у собора Нотр-Дам-де-Пари в Париже, заявил, что является «солдатом халифата» террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в полиции Франции.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал с молотком на сотрудников полиции в центре Париже, однако стражи порядка задержали злоумышленника, воспользовавшись табельным оружием. Нападавший получил огнестрельное ранение после чего был доставлен в одну из больниц Парижа.

По данным французской полиции, при обыске у нападавшего были обнаружены два кухонных ножа и паспорт гражданина Алжира.

* Организация запрещена на территории РФ.