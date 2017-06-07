Сирия: Курдский вопрос и отношения США и Турции в преломлении штурма Ракки

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Сегодня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкая сторона примет решительные меры, если операция коалиции, возглавляемой США, по освобождению Ракки будет представлять угрозу для страны. Федеральное агентство новостей (ФАН) уже писало о том, чего именно опасаются турки в этой ситуации. Нарушение целостности Сирии, а в перспективе и Турции, вероятнее всего входит в планы США, потому что Америке крайне важно закрепиться сейчас на Ближнем Востоке, создав там проамериканский плацдарм в виде курдского государства.

Вместе с тем, поддерживаемые Турцией боевики вооруженной сирийской оппозиции уже готовятся дать отпор курдским «Демократическим силам Сирии» (SDF), которые обложили столицу квази-образования террористов «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ). Как сообщают источники в Twitter, фактически боевики оппозиции объявили о начале боевых действий против SDF, начал операцию «Битва людей за родину» в северной части провинции Алеппо. Там протурецкие боевики намерены атаковать проамериканских курдских ополченцев и вытеснить их из региона. В ответ курдские силы могут перебросить значительную часть своих ресурсов против протурецких повстанцев, что отдалит штурм Ракки.

В беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) доктор военных наук, обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков рассказал о сложных американо-турецких отношениях:

«США ставят вопрос о возможном разрушении Турции в пользу будущего Курдистана, если она будет проводить тот же курс, который проводит сегодня. В свою очередь, надо понимать, что турецкое руководство на поводу у США не пойдет. Именно поэтому очень высок риск того, что Турция, если не выйдет из НАТО, то, во всяком случае, станет самым незвездным его членом, открыв свои границы и базы для вооруженных сил Российской Федерации».

В подтверждение своих слов эксперт приводит факт принятия турецкой стороной решения о закупке российских ракетных комплексов С-400. Эти комплексы совершенно не вписываются в систему противовоздушной обороны НАТО по всем параметрам: и по режиму работы радиолокационных станций, и по системам обмена данными, и по составу вооружения:

«Это означает, что Турция согласна пойти на военно-технологическое сотрудничество с Россией: по комплектующим, по боеприпасам, по подготовке личного состава. В частности она будет зависима от нас, образно говоря, по «секретам». Мы досконально знаем режим работы комплекса С-400, особенно в экспортном варианте, а значит, можем легко создать системы радиоэлектронного подавления, которые при необходимости полностью нейтрализуют комплекс, и он будет не способен поражать наши самолеты. Турки это понимают и идут на это, тем самым демонстрируя начало плавного поворота в отношении России. Конечно, до полного поворота еще очень и очень далеко, но тенденция достаточно наглядная».

И хотя Дональд Трамп пытается навести мосты с турками как с важным игроком на Ближнем Востоке, не идет на уступки по критическому вопросу. Ключевым критическим вопросом для турков является отказ от поддержки курдов:

«Те курды, которых сегодня поддерживают США, снабжая вооружением, являются ответвлением «Рабочей партии Курдистана» (РПК), считающейся террористической организацией в Турции и ведущей боевые действия против турецкого правительства и силовых структур на территории самой Турции».

У нашего собеседника нет никаких сомнений, что то современное вооружение, которые курды получают от Соединенных Штатов, через какое-то время всплывет на территории Турции:

«И никакой контроль, о котором говорит США, здесь не спасет. Это турецкое руководство отлично понимает. По этому ключевому вопросу Америка туркам не могут уступить, потому что тогда фактически откажутся от плацдарма на Ближнем Востоке и полностью потеряют там свое влияние. А турки в свою очередь не могут принять Соединенные Штаты Америки как союзника, если они поддерживают их самого лютого, самого кровного врага, который угрожает разрушением Турции как государству. Это все равно, что, если бы США открыто поддерживали всех исламских боевиков, открыто поставляли бы им оружие, а вместе с тем начинали бы с нами дружить».

Константин Сивков считает, что при существующем положении дел вероятность того, что Турция будет продолжать дрейфовать на сближение с Россией, достаточно большая. Единственный способ изменить положение Америкой, на его взгляд, — это свергнуть президента Эрдогана. Но, по мнению эксперта, это дело достаточно сложное и маловероятное.

В турецком обществе как на дрожжах растут антиамериканские настроения. И даже те, кто раньше однозначно ориентировались на США и считали Америку главным союзником Турции, сегодня меняют свою позицию. Не последнюю роль в создании такой ситуации наш собеседник отводит фигуре самого Дональда Трампа, обращая внимание на четкую тенденцию в политике американского лидера:

«Трамп за тот период, что он стоит у власти, совершил очень много глупостей, которых от него не ожидали. Он совершал действия взаимоисключающие, демонстрирующие, что он не только не геополитик, а даже не разумный государственный деятель. Он просто бизнесмен, который все переводит на деньги. В итоге мы получаем то, что имеем. Трамп объявляет экономическим врагом Китай и тут же заявляет, что поддерживать Транстихоокеанское партнерство он не будет, потому что это экономически ему не выгодно, тем самым разваливая главную геополитическую конфигурацию для сдерживания Китая. Он собирается конфликтовать с Китаем и тут же вместо того, чтобы начинать сближаться с Россией, для того, чтобы оторвать Россию от Китая, пожертвовать какими-то материальными текущими экономическими интересами, он идет на конфронтацию с Россией. Итог: Россия и Китай сближаются, а с российско-китайскими союзом США поделать вообще ничего не смогут. Доверия к нему сейчас нет, и все его реверансы в сторону Эрдогана вряд ли найдут серьезный отклик», — резюмирует эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.