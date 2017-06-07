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Актер Джордж Клуни стал отцом близнецов

Актер Джордж Клуни стал отцом близнецов

1:15  7 Июня 2017
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Актер Джордж Клуни стал отцом близнецов

Вашингтон, 6 мая. У известного голливудского актера Джорджа Клуни и его жены Амаль родились близнецы. Об этом событии журналистам рассказал официальный представитель актера Стэн Розенфельд.

«Элла, Александер и Амаль — все здоровы, счастливы и чувствуют себя хорошо», — отметил Розенфельд в интервью BBC.

Напомним, ранее издание Утро.ру сообщило о том, что голливудский Джордж Клуни якобы не хотел заводить детей. Согласно предварительной информации, Амаль Клуни долгое время также не могла забеременеть.

#клуни
Алексей Громов
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