Актер Джордж Клуни стал отцом близнецов

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Вашингтон, 6 мая. У известного голливудского актера Джорджа Клуни и его жены Амаль родились близнецы. Об этом событии журналистам рассказал официальный представитель актера Стэн Розенфельд.

«Элла, Александер и Амаль — все здоровы, счастливы и чувствуют себя хорошо», — отметил Розенфельд в интервью BBC.

Напомним, ранее издание Утро.ру сообщило о том, что голливудский Джордж Клуни якобы не хотел заводить детей. Согласно предварительной информации, Амаль Клуни долгое время также не могла забеременеть.