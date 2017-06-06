Напавший на сотрудников полиции в Париже выкрикивал слова о Сирии

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Париж, 6 июня. Мужчина, напавший на сотрудников полиции у собора Нотр-Дам-де-Пари в Париже, выкрикивал слова о Сирии. Об этом заявил глава МВД Франции Жерар Коллон.

«Нападавший на полицейских кричал «это за Сирию», — сказал Коллон.

Глава МВД также добавил, что у нападавшего при себе было два кухонных ножа и паспорт гражданина Алжира. По предварительным данным, нападавший действовал в одиночку.

Напомним, сегодня днем сотрудники французской полиции обезвредили мужчину, который попытался совершить нападение близ Собора Парижской Богоматери. При задержании нападавший получил огнестрельное ранение.