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Напавший на сотрудников полиции в Париже выкрикивал слова о Сирии

Напавший на сотрудников полиции в Париже выкрикивал слова о Сирии

20:44  6 Июня 2017
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Напавший на сотрудников полиции в Париже выкрикивал слова о Сирии

Париж, 6 июня. Мужчина, напавший на сотрудников полиции у собора Нотр-Дам-де-Пари в Париже, выкрикивал слова о Сирии. Об этом заявил глава МВД Франции Жерар Коллон.

 «Нападавший на полицейских кричал «это за Сирию», — сказал Коллон.

Глава МВД также добавил, что у нападавшего при себе было два кухонных ножа и паспорт гражданина Алжира. По предварительным данным, нападавший действовал в одиночку.

Напомним, сегодня днем сотрудники французской полиции обезвредили мужчину, который попытался совершить нападение близ Собора Парижской Богоматери. При задержании нападавший получил огнестрельное ранение.

#сирия #париж #нападение #полиция
Алексей Громов
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