Напавший на сотрудников полиции в Париже выкрикивал слова о Сирии
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Париж, 6 июня. Мужчина, напавший на сотрудников полиции у собора Нотр-Дам-де-Пари в Париже, выкрикивал слова о Сирии. Об этом заявил глава МВД Франции Жерар Коллон.
«Нападавший на полицейских кричал «это за Сирию», — сказал Коллон.
Глава МВД также добавил, что у нападавшего при себе было два кухонных ножа и паспорт гражданина Алжира. По предварительным данным, нападавший действовал в одиночку.
Напомним, сегодня днем сотрудники французской полиции обезвредили мужчину, который попытался совершить нападение близ Собора Парижской Богоматери. При задержании нападавший получил огнестрельное ранение.
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