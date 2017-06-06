Жестокое варварство: вице-президент США обвинил ИГИЛ в геноциде христиан
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Москва, 6 июня. Боевики так называемого «Исламского государства»* причастны к геноциду христиан. Так считает вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс.
«Похоже, что террористы особенно ненавидят последователей Христа. И никто не отметился более жестоким варварством, чем ИГ»*, — подчеркнул политик.
По словам Пенса, настолько жестокий режим не встречался со времен средневековья.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп потребовал покончить с резней христиан, которую организовало «Исламское государство» (запрещено в РФ).
* Организация запрещена на территории РФ.
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