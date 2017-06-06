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Политика
Жестокое варварство: вице-президент США обвинил ИГИЛ в геноциде христиан

Жестокое варварство: вице-президент США обвинил ИГИЛ в геноциде христиан

20:39  6 Июня 2017
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Жестокое варварство: вице-президент США обвинил ИГИЛ в геноциде христиан

Москва, 6 июня. Боевики так называемого «Исламского государства»* причастны к геноциду христиан. Так считает вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс.

«Похоже, что террористы особенно ненавидят последователей Христа. И никто не отметился более жестоким варварством, чем ИГ»*, — подчеркнул политик.

По словам Пенса, настолько жестокий режим не встречался со времен средневековья.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп потребовал покончить с резней христиан, которую организовало «Исламское государство» (запрещено в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #игил
Алексей Громов
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