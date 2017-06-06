Ученые спустя 40 лет нашли источник таинственного wow-сигнала

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Москва, 6 июня. Астрономам удалось обнаружить источник wow-сигнала, открытого еще в 1977 году.

Неизвестный сигнал поймал радиотелескоп «Большое ухо» в университете Огайо. Астроном Джерри Эйман обвел данные о нем ручкой и подписал словом «Wow!» («Ого!»). Долгое время исследователи считали, что wow-сигнал является доказательством внеземной жизни, однако выяснилось, что он шел от кометы, проходившей 40 лет назад поблизости от группы звезд Chi созвездия Стрельца.

Wow-соответствует водородной линии, частота которой составляет 1420 МГц, с длиной волны 21 см с продолжительностью 72 секунды. Ученые также обнаружили еще несколько wow-сигналов, исходящих от комет Christensen, Panstarrs, linear и Tenagra.