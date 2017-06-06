ВМС США возобновили удары по ИГ из Средиземного моря

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Дамаск, 6 июня. США возобновили удары по позициям террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) в восточном Средиземноморье. Об этом говорится в заявлении американских ВМС.

Ударная группа во главе с авианосцем «Джордж Буш» вошла в Средиземное море 5 июня и возобновила операцию «Непоколебимая решимость» 6 июня. Отмечается, что удары возобновились после «осуществления операций в поддержку «Непоколебимой решимости» и для обеспечения безопасности на море в составе 5-го флота ВМС США».

* Организация запрещена на территории РФ.