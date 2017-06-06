Порошенко назвал победой промежуточное решение арбитража по спору с «Газпромом»

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Киев, 6 июня. Президент Украины Петр Порошенко назвал «победным» промежуточное решение Стокгольмского арбитража по иску компании «Нафтогаз Украины» против «Газпрома». Об этом сообщает пресс-­служба администрации президента Украины.

«Я могу констатировать, что это наша убедительная победа в защите интересов Украины», — заявил Порошенко.

Он также добавил, что данная «победа» стала возможной благодаря «убедительной аргументации», которую использовала украинская команда в суде. Кроме того, Порошенко поздравил с «победой» весь украинский народ, отметив, что Киеву удалось защитить интересы государства в энергетической сфере.