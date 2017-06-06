Освобождение Ракки от ИГ: как курды влияют на политический ландшафт Сирии и Ирака

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Курдо-арабский альянс «Демократические силы Сирии» (SDF) заявил о начале штурма Ракки, так называемой столицы «Исламского государства»* (запрещено в РФ). Собственно, согласно пресс-службе движения, освобождение города из под власти террористов началось еще в понедельник, 5 июня.

«Операция по освобождению города Ракка началась вчера», — передает американское новостное агентство Reuters слова пресс-секретаря SDF Талала Сило.

По словам Сило, курдские ополченцы ведут сейчас штурм Ракки сразу по трем направлениям: они атакуют позиции ИГ* на востоке, севере и западе города. Он предвидит, что штурм будет жестоким: «Боевики ИГ будут умирать, защищая свою так называемую столицу».

Освобождение Алеппо, осада Мосула, теперь — штурм Ракки. Война с силами международного терроризма на территории Ирака и Сирии подошла к определенному перелому. О том, как именно будут разворачивать военные действия на улицах города, пока трудно судить. Но что будет после того, как курды возьмут Ракку? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться востоковед и военный эксперт Борис Подопригора.

«Первая позиция: курдские отряды изначально не были обращены к идеологии радикального исламизма. Это следствие религиозной составляющей в национальной истории курдов. Их никогда нельзя было отнести к числу экстремистов. Потому факт того, что курды противостоят «Исламскому государству» и уже начали операцию по освобождению Ракки, следует расценивать положительно», — прежде всего, отмечает военный аналитик.

С другой стороны, религиозный фактор не единственный значимый во всей этой истории, продолжает Подопригора. Не стоит забывать, что курды сейчас ведут вооруженную борьбу не только на территории Сирийской Арабской Республики, но также и в Турции, и в Ираке. Если в Сирии, учитывая принципиальный характер борьбы против ИГ, усиление курдских ополченцев является, скорее, позитивным фактором, то того же нельзя сказать об их братьях по оружию за пределами сирийского государства.

Так, в ближайшие годы турецкие курды способны стать существенным фактором не толь в регионе, но и на международной арене. Недаром, отмечает Подопригора, некоторые эксперты уже сейчас пророчат, что курдская освободительная борьба в сопряжении с противоборствующими интересами ряда великих держав способна значительно осложнить обстановку в регионе.

«Вокруг курдов идет такая игра, которая чревата совершенно непредвиденными последствиями. В Турции курды уже сейчас воплощают собой сепаратистские, центробежные тенденции. США также весьма серьезно обрабатывают курдское движение в идеологическом и политическом смысле. В интересах США, чтобы если не третья, то, по крайней мере, четвертая часть Ирака находилась под контролем курдов. Недаром американский посол в Багдаде так часто ездит в Иракский Курдистан. Может быть, я ошибаюсь, но нельзя исключать, что американцы делают ставку на курдов в своем видении будущего Ирака и Сирии», — продолжает Борис Подопригора.

Штурм Ракки, изгнание ИГ, переход города под контроль курдского движения — все это будет иметь чрезвычайно далеко идущие последствия. Как бы кто к этому ни относился, Ракка — это одна из ступеней на пути построения независимого национального государства курдов в ущерб территориальной целостности и суверенитету Сирии, Ирака, Ирана и Турции. Более того, в перспективе такой Курдистан сможет бросить вызов не только наличествующим гегемонам ближневосточной политики, но и традиционному балансу сил в мире.

«Я помню, как однажды говорил по этому поводу с немецким политологом. Тот сказал мне, мол, мы, немцы, не боимся турков. Турция — слишком гибридная по своим интересам страна, чтобы угрожать Европе. Куда опаснее для Европы курды. Они куда как более скрытны. В этой скрытности ему виделось предвозвестие появления сильного и независимого Курдистана, которое может стать влиятельным не только на Ближнем Востоке, но и на европейском континенте. Очень похожие суждения изрекают и политологи из других европейских стран, а также из США», — подводит итог востоковед.

Ранее новостное агентство Ura.ru сообщило, что военное командование Международной антитеррористической коалиции, собранной под эгидой США, отказывается обсуждать будущее Ракки и операцию по освобождению города.

* Организация запрещена на территории РФ.