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Сирия, 7 июня. САА заняла выгодные позиции для дальнейшего наступления вдоль трассы Пальмира — Дейр эз-Зор. ИГ* предприняло новую попытку контратаки в районе месторождений газа под Пальмирой. ВВС коалиции нанесли удар по союзникам САА в Хомсе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила шесть деревень на границе с провинцией Ракка; отбила у террористов ИГ районы Аль-Альб, Бир-Далон и Шарат-Далон и заняла выгодные позиции для дальнейшего наступления на насосную станцию «T-3» вдоль трассы Пальмира — Дейр эз-Зор; нанесла серию авиаударов по укрепрайонам радикалов вблизи города Тальбиса к северу от Хомса; открыла огонь по укрепрайонам исламистов в городе Аль-Хара и в деревне Акраба на юге Даръа; освободила населенные пункты Расмус Аль-Тина и Маскар Аль-Шимали в восточной части Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): атаковало опорные пункты САА в районе холма Аль-Тафха к востоку от Пальмиры; устроило атаку смертников в районе нефтегазовых месторождений на востоке Хомса; наступало на позиции САА в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; потеряло район Аль-Хаббаза к югу от аэропорта Синджар в Ираке; взорвало два моста на международном шоссе в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): атаковала позиции курдов недалеко от города Таль Рифъат, а также в районе деревень Жамла и Дива в пригороде Африна в северной части Алеппо; вела бои с САА в районах населенных пунктов Заза, Термаль Сана и Сабаа Бияра в юго-восточной части Хомса.

Курды: отбили атаку ССА на севере Алеппо; заняли четыре населенных пункта в предместьях Ракки; начали штурм юго-восточного района Ракки Аль-Машалаб.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по укрепрайонам радикалов ИГ в городе Абу Кемаль в юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор; интенсифицировала удары по Ракке; атаковала проправительственные отряды в провинции Хомс.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Masdar News сообщило о новой военной операции Сирийской арабской армии (САА) в северо-западной части региона. Правительственные войска начали наступление в районе Анаданской равнины. Во главе подразделений САА действуют спецотряды «Тигры».

На севере региона продолжилось противостояние между Сирийской демократической армией**** (SDF) и «свободной армией». Радикалы ССА атаковали контрольно-пропускной пункт курдских подразделений недалеко от города Таль Рифъат, в результате чего были убиты семь солдат курдских отрядов YPG, сообщал военный источник в Twitter (qS4MjktBgPCqSWZ).

Фиксировались нападения радикалов Сирийской свободной армии (ССА) на укрепленные пункты курдов в районе деревень Жамла и Дива в пригороде Африна на севере Алеппо. Атака исламистов была успешно отбита. Кроме того, как передавало информагентство Al Manar News, в ходе сражений были ликвидированы двое боевиков вооруженной оппозиции.

В восточной части Алеппо правительственные войска освободили шесть деревень и вошли на территорию провинции Ракка.

Провинция Хомс

На востоке провинции вновь отмечались попытки контрнаступления со стороны террористов «Исламского государства»* вблизи Пальмиры. Согласно данным корреспондентов ФАН, боевики ИГИЛ атаковали опорные пункты сирийской армии в районе холма Аль-Тафха к востоку от древнего города, а также вблизи фосфатных шахт Хунейфиса и газовых полей к юго-западу от Пальмиры. Несколько солдат САА были убиты в ходе столкновений. Однако правительственным войскам удалось отразить атаки радикалов ИГ.

Напомним, данные территории богаты запасами нефти и газа и, соответственно, представляют значительную экономическую ценность. Кроме того, что в результате массированных обстрелов со стороны боевиков ИГ, нефтегазовые поля периодически загораются и оборудование выходит из строя. Из-за этого возникают перебои в подаче газа и электричества в дома мирных граждан. Так, накануне в результате ударов артиллерии и беспилотников ИГИЛ произошло крупное возгорание на газовом поле Хаян.

Несмотря на ожесточенное сопротивление, оказываемое радикалами ИГ, армия САР планомерно продвигается на востоке провинции вдоль трассы Пальмира — Дейр эз-Зор. САА отбила у террористов ИГ районы Аль-Альб, Бир-Далон и Шарат-Далон, заняв выгодные позиции для дальнейшего наступления на насосную станцию «T-3». Информагентство Al Masdar News сообщало, что в ходе боев было уничтожено более 30 боевиков ИГ, а также их военная техника.

Кроме того, в минувшие сутки разворачивались бои между ССА и проасадовскими подразделениями в районах населенных пунктов Заза, Термаль Сана и Сабаа Бияра в юго-восточной части региона, сообщал оппозиционный военный источник в Twitter (osodalshrqia_en).

ВВС Сирии тем временем нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков вооруженной оппозиции вблизи города Тальбиса к северу от Хомса в ответ на минометные обстрелы деревни Жбурин.

Коалиционная авиация, возглавляемая США, нанесла удар по правительственным войскам в юго-восточной части провинции. Об этом сообщило командование коалиции. Представители США заявляют, что неоднократно выносили предупреждения сирийским проправительственным войскам. По их словам, бомбардировка все же была проведена, поскольку отряды САР представляли угрозу. Авиаудару подвергся конвой проасадовских подразделений в районе пограничного поста «Ат-Танф», в составе которого были 60 военнослужащих, а также артиллерийские орудия и средства ПВО. Командование западной коалиции отметило, что не желает воевать с сирийской армией, но будет защищаться в случае необходимости.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжились бои за контроль над районом Аль-Панорама. Радикалы «Исламского государства» вновь атаковали опорные пункты сирийской армии. Правительственные войска были вынуждены покинуть несколько контрольно-пропускных пунктов, передавало информационное агентство Al Masdar News. Тем не менее в ходе столкновений военнослужащим армии САР удалось уничтожить более 50 террористов ИГ, а также два танка и шесть военных пикапов боевиков.

Также были зафиксированы бои в районе высот Тал Умм Аббуд, Тал Сирия Тел и Тала Сануфа, находящихся на западной окраине столицы провинции.

ВВС западной коалиции провели бомбардировку укрепрайонов радикалов ИГ в городе Абу Кемаль в юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор, в результате чего были ликвидированы несколько боевиков ИГ. Об этом сообщал военный источник в Twitter (alnateq2).

Провинция Даръа

На южных окраинах Даръа после прибытия подкрепления САА и дополнительных отрядов «Хезболлы» продолжилось наступление правительственных войск. Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам исламистов в городе Аль-Хара и в деревне Акраба. В ходе ожесточенных столкновений погиб капитан армии САР Башар Жбели, сообщал местный Twitter-канал (Abo_Omara_Daraa). Кроме того, было убито 15 бойцов сирийской армии, согласно данным оппозиционного источника. Официального подтверждения данная информация так и не получила.

ВВС Сирии оказывали поддержку наступлению с воздуха, нанося удары по укрепленным пунктам радикалов в районе города Тафас к северу от столицы региона, а также в районе Даръа Аль-Балад на юге административного центра, передавал Twitter-канал (shahid_daraa).

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) и курдские отряды YPG начали штурм Ракки в рамках антитеррористической операции «Гнев Евфрата». Так, курды с тяжелыми боями вошли в район Аль-Машалаб, расположенный на юго-восточной окраине города. Параллельно подразделения SDF и YPG продолжали атаковать позиции ИГИЛ в предместьях столицы провинции. В результате курды в минувшие сутки взяли под контроль четыре населенных пункта и заняли территории в одном километре к востоку от административного центра.

Коалиционная авиация, поддерживающая наступление курдских сил, тем временем нанесла серию ударов с воздуха по городу Ракка. При этом в результате бомбардировки, как сообщал Twitter-канал (Mahammed_Libya), погиб 21 мирный житель.

Террористы ИГИЛ казнили семерых своих бойцов в деревне Хурбат Сааб на западе от Ракки за попытку бегства с поля боя, сообщало информагентство Al Manar News. Стоит отметить, однако, что командование «Исламского государства» уже перебралось из Ракки в Дейр эз-Зор.

Провинция Хама

На востоке региона Сирийская арабская армия (САА) продолжила развивать наступление. Правительственные войска освободили населенные пункты Расмус Аль-Тина и Маскар Аль-Шимали, передавал источник в Twitter (NatDefFor). Три бойца САА погибли в ходе ожесточенных сражений, сообщал Twitter-канал (vfcvhgvvbbb1). Сирийская армия двигается со стороны участка стратегической магистрали «дорога жизни» между городами Саламия и Итрия в направлении газового месторождения Аш-Шаир через оккупированный ИГ город Укейрибат. Военные эксперты предполагают, что армия САР планирует окружить отряды «Исламского государства», дислоцирующиеся к востоку от Саламии.

Также правительственные силы вели ответный огонь по опорным пунктам боевиков оппозиционных группировок на окраине города Кафр Зета к северу от Хамы, передавал военный источник в Twitter (SRG_Syria), связанный с радикалами вооруженной оппозиции.

Ирак

Отряды ополчения «Хашд Аш-Шааби» в течение дня несколько продвинулись вдоль сирийско-иракской границы в провинции Ниневия. Ополченцы заняли район Аль-Хаббаза к югу от аэропорта Синджар, нанеся террористам ИГИЛ значительный урон в военной технике. К западу от Мосула бойцы «Хашд Аш-Шааби» отбили уже около 80 процентов территории пустыни.

Неизвестные боевики совершили нападение на бойцов проправительственных Сил народной мобилизации в южной части провинции Салах Ад-Дин в районе населенного пункта Балад, передавало информагентство Al Sumaria News. Двое солдат получили ранения.

В провинции Аль-Анбар боевики ИГ в попытке задержать наступление проправительственных ополчений взорвали два моста на международном шоссе.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)