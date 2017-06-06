Ученые разгадали загадку Мертвого моря, обнаружив на дне следы древней катастрофы

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Тель-Авив, 6 июня. Ученые из Тель-Авивского университета обнаружили следы древней экологической катастрофы на дне Мертвого моря.

Они пробурили в донных отложениях скважину глубиной 450 м. На дне Мертвого моря ученые обнаружили много мелкодисперсного песка, наличие которого нельзя объяснить эрозией, вызванной естественными причинами. По данным специалистов, скорость эрозии, происходившей свыше 11 тысяч лет назад, в период неолитической революции, вызвана деятельностью человека и приходится на время перехода первобытного общества к сельскохозяйственной деятельности.

Причинами вымывания грунта и ускорения оседания ила на дне Мертвого моря стали выпас одомашненного скота и вырубка лесов, считают исследователи. В дальнейшем они намерены заняться поисками в полученных образцах отложений следов сейсмической активности.