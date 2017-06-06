Два поезда столкнулись в метро Тегерана, ранены 48 человек

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Тегеран, 6 июня. 48 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в метрополитене Тегерана. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана.

По данным телеканала, авария произошла на станции метро «Тарашт» в западной части Тегерана. Один поезд столкнулся с другим, выехав из тоннеля на станции «Тарашт». В результате аварии пострадали 48 человек, при этом 40 из них были госпитализированы. Движение поездов на линии, где произошла авария пока приостановлено.