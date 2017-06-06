Додон о высылке российских дипломатов: Предпосылок для принятия жестких мер не было

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Кишинев, 6 июня. Решение молдавского правительства о высылке российских дипломатов является нарушением закона. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Политик указал на то, что МИД и Служба информации и безопасности не уведомили президента и Совбез о своих действиях.

«Заслушав представленную информацию, могу сказать мнение большей части членов Высшего совета безопасности, что не было достаточно предпосылок для принятия таких жестких мер», — отметил Додон.

Напомним, ранее Российская Федерация выслала пятерых молдавских дипломатов.