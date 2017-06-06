Ставка по ипотеке достигла в России пятилетнего минимума

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Москва, 6 июня. Средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам упала до 11,45%, достигнув минимума за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

«С начала 2017 года кредитные организации предоставили заемщикам 260 тысяч ИЖК на сумму 470,8 миллиардов рублей. Увеличение среднего размера ИЖК с 1,71 до 1,81 миллиона рублей способствовало росту объемов кредитования на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», — говорится в сообщении.

В ЦБ также отметили, что на начало мая общая задолженность россиян по ипотеке превысила 4,6 триллиона рублей за счет кредитов в рублях. При этом долги россиян по жилищным кредитам в иностранной валюте сократилась в два раза по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, составив 56,3 миллиона рублей.