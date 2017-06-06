Летевший в Петербург самолет «Победы» вынужденно сел в Москве из-за проблем с двигателем

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Санкт-Петербург, 6 июня. Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Ростова-на-Дону в Петербург, совершил вынужденную посадку в Москве. Как стало известно Федеральному агентству новостей, командир экипажа услышал в двигателе посторонние шумы.

Самолет приземлился во «Внуково», откуда в 17.50 отправился в Петербург. Пассажиров доставили в пункт назначения резервным бортом.

Напомним, 4 июня авиапроисшествие произошло на борту лайнера, попавшего в зону турбулентности при перелете из Амстердама в Гонконг. Пассажиров, не пристегнутых ремнями, выбросило из кресел. Минимум 8 человек получили травмы, сообщает Ura.ru.