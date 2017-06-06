Шойгу и Лавров в Москве обсудят с де Мистурой ситуацию в Сирии

В Избранное

Скопировать

Москва, 6 июня. Спецпосланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура планирует встретиться с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым 8 июня.

«Я могу подтвердить, что встречи запланированы с Лавровым и Шойгу», — отметил де Мистура.

Напомним, ранее министерство иностранных дел России проинформировало о том, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура приедет в Москву для переговоров по сирийскому кризису.