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Донецк, 6 июня. Все образовательные учреждения Донецкой народной республики полностью завершили процесс перехода с украинского на русский язык обучения. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«За три учебных года в общеобразовательных учреждениях Донецкой народной республики поэтапно прошел переход на русский язык обучения», — сказал Захарченко.

Процесс начался в 2014 году, когда на русском языке могли обучаться 50% студентов и учащихся. В 2015 году этот показатель достиг 88%, а сегодня эта цифра достигла 100%. Глава ДНР также отметил, что власти республики уделяют особое внимание развитию русского языка и культуры.