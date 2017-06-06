Лавров объяснил, почему лидеры ЕС маскируют жесткий тон по отношению к Киеву

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Калининград, 6 июня. Европейские политики ведут в приватном режиме жесткие переговоры с Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Запад требует от Украины соблюдения минских договоренностей, а также выполнения обязательств в сферах борьбы с коррупцией и реформирования экономики.

«Соответствующие требования в публичной сфере не озвучиваются, потому что уже как бы взяли под свое крыло этих людей, оправдали их приход к власти, оправдали тот метод, которым они пришли к власти», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно о том, что МВФ и Всемирный банк одобрили проект украинской пенсионной реформы.