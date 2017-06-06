Донбасс сегодня: школы ДНР перешли на русский язык, ВСУ стреляют по своим у границ ЛНР

В Избранное

Скопировать

Новороссия, 6 июня. Школы ДНР перешли на обучение на русском языке, Донецкая фильтровальная станция будет запущена уже завтра, 12 домов повреждены обстрелом с позиций силовиков в поселке Донецкий, пятеро военных ВСУ пострадали от собственных артиллеристов. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в обзоре Федерального агентства новостей.

Школьная программа на русском

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что общеобразовательные учреждения ДНР завершили процесс перехода обучения с украинского языка на русский. По его словам, процесс был запущен еще в 2014 году, когда на русском языке обучалось порядка 50% школьников. В 2015 году процент вырос до 88%.

Напомним, что в ДНР русский язык был закреплен как государственный. Власти ДНР приняли решение увеличить часы изучения языка и литературы в школах, а для преподавателей были организованы курсы русской словесности.

Пуск ДФС

Донецка фильтровальная станция возобновит свою работу уже в среду, 7 июня, сообщает ДАН со ссылкой на представителя комунального предприятия «Компания «Вода Донбасса». По его словам, сегодня ремонтным бригадам удалось наладить подачу электричества на станцию, проведя ряд ремонтно-восстановительных работ на ЛЭП.

Представитель «Воды Донбасса» также подчеркнул, что, если все будет в порядке, завтра на территорию станции будет завезен персонал, который займется подготовкой к запуску, а именно хлорированием и промыванием фильтров. В планах специалистов предприятия также ремонт перед пуском станции водовода №14: сегодня там был обнаружен прорыв.

Работу Донецкой фильтровальной станции приостановили в прошлую пятницу, 2 июня, — под огнем Вооруженных сил Украины оказались питающие предприятие линии электропередачи.

Последствия обстрела Донецкого в ЛНР

Генпрокуратура Луганской народной республики сообщила о повреждении 12 домов и ранениях домашнего скота в результате обстрелов киевскими силовиками ПГТ Донецкий. По словам пресс-секретаря генерального прокурора Давида Каца, обстрел поселка пришелся в ночь с 5 на 6 июня.

Кац добавил, что в данный момент ВСУ продолжают обстреливать территорию населенного пункта.

«Как только обстрел закончится, на место выедет оперативно-следственный отдел, который соберет необходимые материалы, а также изымет вещественные доказательства — осколки», — цитирует Луганскинформцентр представителя Генпрокуратуры ЛНР.

Он добавил, что материалы будут переданы в генеральную прокуратуру для приобщения к уголовному делу, возбужденному по факту геноцида мирного населения ЛНР.

ВСУ стреляют по своим

Пять украинских военных были ранены в результате артобстрела ВСУ, сообщает МВД Луганской народной республики.

По словам представителя МВД ЛНР, на горячую линию ведомства поступил звонок от медработника ЦРБ, жительницы Попасной. По ее словам, в пятницу, 2 июня, в хирургическое отделение были доставлены бойцы в/ч В2235 Москаль и Кознюк, а также военнослужащий в/ч В2238 Спиров. Врачи диагностировали у всех трех осколочные ранения.

Женщина также сообщила, что во время осмотра и оказания первой помощи военные ВСУ ругали «своих артиллеристов, «накрывших вместо сепаров» их позиции в районе села Новоалександровка Попаснянского района». После оказания помощи все трое были отправлены в военный госпиталь.

Еще несколько раненых киевских силовиков были доставлены в ЦРБ 4 июня — военнослужащий в/ч 4680 Малышевский и военнослужащий в/ч В2235 Присленко. В нецензурной форме они описали аналогичную ситуацию. Как стало известно из рассказа раненых, травмы они получили в районе сел Екатериновка и Новозвановка Попаснянского района.